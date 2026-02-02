Mais um resgate na Serra da Estrela: dois homens encontrados em exaustão severa na Malhada do Cume

Dois homens de 30 e 31 anos foram resgatados no maciço central da Serra da Estrela, ao final da tarde deste domingo, pelas forças da proteção civil. A ação chegou a mobilizar 19 operacionais dos bombeiros, UEPS, Brigada de Montanha da GNR, apoiados por cerca de 10 viaturas.

Os dois turistas desorientaram-se na zona da Malhada do Cume, acima da Lagoa Comprida. «O resgate foi feito apeado, sob chuva intensa, frio e vento forte. As vítimas apresentavam exaustão severa, hipotermia e um deles já com hipoglicemia. Após estabilização, foram transportados em segurança para o hospital de Seia e não correm perigo», adiantam os bombeiros de Seia numa publicação no Facebook.