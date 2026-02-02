Guarda FC regressa às vitórias na Iª Liga Distrital

O Guarda FC regressou às vitórias este domingo, depois de ter sofrido a primeira derrota, há oito dias , em casa do Figueirense. A equipa guardense venceu o Sp. Sabugal por 2-0 na 16ª jornada da Iª Liga Distrital. O líder do campeonato continua com uma diferença de 4 pontos sobre o principal perseguidor, Ginásio Figueirense, que também ganhou no campo do VF Naves por 4-1.
O 3º lugar é, agora, ocupado pelo Celoricense que venceu no terreno do Sp. Meda por 3-1. A equipa de Celorico da Beira tem 10 pontos de atraso para o primeiro classificado. O Sabugal caiu para 4ºlugar.
Nas restantes partidas desta jornada, o Fornos de Algodres ganhou por 2-1 ao Trancoso, o São Romão venceu o Vila Cortês também por 2-1, o Vilanovenses derrotou o Vilar Formoso por 2-0 e o Aguiar da Beira foi a Foz Côa golear a equipa da casa por 4-1.
Na IIª Liga Distrital, o Manteigas ganhou ao Freixo de Numão por 4-2 e continua líder. Tem mais 7 pontos que a concorrência. O Gonçalense empatou em casa do Seia por 2-2 e, o Pinhelenses é, agora, segundo classificado, depois de vencer o Casal de Cinza por 1-0. Nesta penúltima jornada da segunda volta, o Gouveia Sub-23 venceu em casa do Paços da Serra por 2-0.
Deixe comentário