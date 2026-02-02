UBI atribui a Mário Raposo título de Professor Emérito

Mário Raposo, antigo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI), foi distinguido com o título de Professor Emérito da instituição em reconhecimento do seu trabalho «enquanto docente, investigador e responsável máximo da mesma, que o tornou uma figura incontornável na sua história».

A atribuição do título foi aprovada por unanimidade pela Comissão Científica do Senado e resultou de uma proposta apresentada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), tendo em consideração «todas as qualidades demonstradas por Mário Raposo ao longo da sua carreira académica e profissional» e «o seu importante papel para o avanço da ciência, como docente do Departamento de Gestão e Economia da FCSH e investigador do NECE – Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais».

Natural do Tortosendo (Covilhã), Mário Raposo é professor catedrático de Gestão aposentado, com vasta experiência em marketing, empreendedorismo e estratégia. Foi Reitor da UBI (2021-2025), Vice-Reitor (1998-2009 e 2013-2021), Pró-Reitor (1994-1998) e fundador da Unidade de Investigação NECE.

O título honorífico de Professor Emérito, de acordo com o Regulamento que o rege, é concedido pela UBI aos professores jubilados e aposentados que se distinguiram ao seu serviço pelo relevante contributo dado ao avanço da ciência e da cultura. Compete ao Conselho Científico a proposta de atribuição do título de Professor Emérito, sendo a decisão proferida pelo Reitor, obtido o parecer favorável do Senado.