Plutónio, GNR e Vizinhos na Feira das Tradições em Pinhel

A 31 edição da Feira das Tradições e Atividades Económicas, em Pinhel, vai realizar-se de 13 a 15 de fevereiro no Centro Logístico de Pinhel e foi esta segunda-feira apresentada na antiga escola primária de Pala, no concelho de Pinhel. O tema central deste ano são os “caminhos da saudade: a emigração Pinhelense pelo mundo”. Neste caso Pala, onde foi apresentado o certame, é das freguesias que mais registou emigração nas décadas de 60 e 70.

«Em todo o mundo encontramos um pinhelense. E estes testemunhos são carregados de emoção, vida e herança que marcaram a nossa evolução enquanto território, concelho e povo. É essa carga que queremos trazer para a feira das tradições», adianta a autarca de Pinhel, Daniela Capelo que acrescenta que «Pala e Manigoto são duas das freguesias com mais marca da emigração. E com saudade esperamos o mês de agosto, altura em que a população duplica ou até triplica com os emigrantes e filhos e gerações que lhes seguiram».

Do cartaz musical que vai animar o certame fazem parte Plutonio, Mizzy Miles, GNR, kura, para sempre Marco, vizinhos, atoa, sons do Minho, cromos da noite, entre outros. Exposições, tasquinhas, cobertos, tradições e costumes são as promessas da autarquia para o terceiro fim de semana de fevereiro em Pinhel.