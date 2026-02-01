Exposição “Rente à Terra” no Museu Municipal Abel Manta

O Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia, inaugura, este domingo, a exposição de fotografia “Rente à Terra”, de José Esteves Barreto.

Com imagens a preto e branco da Serra da Estrela, a mostra fica patente até 4 de abril e revela a preocupação do autor em apresentar todos os pormenores do dia a dia nas montanhas da Estrela, «sem qualquer cor para que não “fuja” o mais pequeno detalhe do olhar de quem aprecia a imagem”, é referido na apresentação da exposição. «Nestas fotografias portentosas de José Esteves Barreto sente-se o quase silêncio da Serra da Estrela, aqui e ali interrompido pelo balir dos rebanhos, ou o sibilar do vento por entre as penedias, a mão invisível que afaga a searas de pão».