Paulo Fernandes lidera Estrutura de Missão para as zonas afetadas pela tempestade Kristin

Paulo Fernandes, ex-presidente da Câmara do Fundão, foi escolhido pelo Governo para liderar a Estrutura de Missão para a recuperação das zonas afetadas pela depressão Kristin.

O anúncio foi feito este domingo pelo primeiro-ministro, explicando que «este grupo de trabalho atuará a partir de Leiria para os restantes concelhos afetados».

Luís Montenegro referiu que Paulo Fernandes «estará a partir de amanhã em Leiria e lá se manterá alguns anos. Foi para isso que o escolhemos».

Declarações do chefe de Governo depois de uma reunião do Conselho de Ministros em que foi aprovado um conjunto de apoios para as populações, com destaque para uma verba de 10 mil euros imediatos para recuperação de habitações, caso os seguros não cubram os danos.

Luís Montenegro, anunciou que «uma das primeiras reuniões de segunda-feira será com a associação que representa o setor da construção civil, no sentido de alocar mais meios e materiais de forma urgente».

A situação de calamidade vai prolongar-se até dia 8 de fevereiro nas áreas afetadas que incluem 60 municípios.