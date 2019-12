Penamacor: Madeiro já “desfilou” para o largo da igreja

No passado domingo, dia 8, foi dia de cortejo, em Penamacor. O maior madeiro do país “desfilou” pela freguesia onde tratores transportaram várias troncos para o largo da igreja. Conforme manda a tradição deste município, a população saiu à rua para saudar o cortejo de tratores e reboques onde os jovens empoleirados nos troncos, «atiram à rebatina os frutos do ramo de laranjeira que a praxe manda trazer», cantando acompanhados à concertina.

António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, afirmou que «este evento apresenta o que Penamacor tem de melhor», reforçando que «houve muitas pessoas e muitas instituições empenhadas para que isto fosse possível».

O evento Penamacor “Vila Madeiro” teve início dia 7 e prolonga-se até ao fim do mês de dezembro. No prgrama figuram atividades como concertos de Natal, workshops, feiras do livro entre outros eventos desportivos e culturais.

Dia 23 de dezembro, pelas 22 horas, será aceso o grande Madeiro, uma tradição anual do município, concretizada pelos os jovens em idade de cumprir o serviço militar, que se unem «para cortar e transportar os troncos que alimentarão a fogueira para aquecer o Menino Jesus».