Homem detido por posse de arma ilegal no Sabugal

Um homem de 58 anos foi ontem detido no concelho do Sabugal por posse de arma proibida. Os militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda realizaram duas buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão de uma arma de ar comprimido, uma soqueira, dois bastões artesanais e várias munições.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação« por ameaça com arma de fogo, que decorria há cerca de dois meses», de acordo com a nota enviada pelo Comando Territorial da Guarda.

O detido foi presente no Tribunal Judicial da Guarda para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.