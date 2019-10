Homem de 28 anos morreu em lagar de vinho em Chãos (Mêda)

Um homem de 28 anos morreu esta segunda-feira num lagar de vinho na localidade de Chãos, na União de Freguesias de Prova e Casteição (Mêda).

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta foi dado pelas 20h46 após o homem, «que estava a pisar uvas com familiares», se ter sentido mal e «caído para o lado». O comandante dos Bombeiros da Mêda adiantou que, de acordo com o médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda acionada para a ocorrência, a morte «provavelmente foi causada por doença súbita» e não por intoxicação dos gases libertados durante o processo de fermentação do vinho.

José Lemos acrescentou que os familiares da vítima retiram-na «de imediato do local, que era arejado». O óbito foi confirmado pelo médico da VMER e o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal da Guarda para ser autopsiado. No local estiveram cinco veículos e 12 elementos dos voluntários da Mêda, GNR, VMER da Guarda e viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Vila Nova de Foz Côa.