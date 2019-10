Futebol distrital: Sp. Mêda na frente com goleada

O Sp. Mêda é o primeiro líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, que arrancou no sábado.

Os medenses, despromovidos do Campeonato de Portugal, receberam e venceram o Gouveia por 4-1 e assumiram o comando da prova devido aos quatro golos marcados. A liderança é partilhada com o Soito, que foi ganhar a Vilar Formoso por 2-1, o Vila Cortês do Mondego, vencedor em Vila Franca das Naves por 1-0, e Trancoso, que venceu fora o Celoricense por 2-1. Nesta jornada inaugural vencedores foram também o Manteigas, que derrotou em casa o Aguiar da Beira por 2-1, e o Foz Côa, que recebeu e venceu o Estrela Almeida por 3-1. Por último, o Fornos de Algodres foi ganhar 2-1 ao reduto do Vilanovenses, em Vila Nova de Tazem (Gouveia). No sábado foram marcados 22 golos, não houve empates e registaram-se quatro vitórias para as equipas visitantes.

A segunda jornada está marcada para este domingo com os jogos Gouveia-Manteigas, Almeida-Sp. Mêda, Vila Cortês-Foz Côa, Trancoso-Vila Franca Naves, Soito-Celoricense, Fornos-Vilar Formoso e Aguiar da Beira-Vilanovenses.