Perícia: Jorge Almeida vence em Belmonte

O primeiro campeão nacional de Perícias fechou a época com chave de ouro ao vencer em Belmonte a derradeira prova do campeonato.

No sábado, Jorge Almeida (protótipo VW) não deu hipóteses à concorrência e somou a 13ª vitória nas 17 competições da época. António Borges (Lotus Seven) foi segundo classificado, enquanto Marco Martins (Fiat 600) terminou no terceiro lugar do pódio. A competição foi organizada pela Escuderia de Castelo Branco, com o apoio do município de Belmonte e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).