Ricardo Teodósio e ARC a uma prova do título nacional

José Pedro Fontes (Citroën C3) venceu no sábado o Rali Vidreiro, na Marinha Grande, oitava e penúltima prova do Campeonato de Portugal, por apenas seis décimas de vantagem sobre o líder, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), cujo carro é preparado pela ARC Sport, de Aguiar da Beira.

Os dois pilotos mantiveram uma acesa disputa ao longo das cinco especiais do dia, alternando no comando da prova, com a liderança sempre presa por décimas de segundo. Tudo se decidiu na derradeira especial, em S. Pedro de Moel, com José Pedro Fontes a vencer o troço com nove décimos de segundo de vantagem sobre Ricardo Teodósio, que viu escapar-lhe o triunfo na prova por apenas seis décimas. «Tenho pena não ter conseguido vencer, mas este resultado já foi uma vitória. Senti sempre que podia ter ganho o rali, inclusivamente no último troço, fiz o melhor possível, mas foi o que deu. Sem o excelente trabalho do meu fisioterapeuta, não tinha conseguido fazer este rali. Continuamos na liderança do campeonato e agora está tudo em aberto para o Algarve», afirmou Ricardo Teodósio no final da prova da Marinha Grande.

Por sua vez, José Pedro Fontes assumiu que esta foi «uma vitória especial com adversários tão duros. Foi uma luta muito renhida com o Ricardo Teodósio. Fomos nós os vencedores, mas, se fossem eles, seria igualmente uma vitória justa». Ainda assim, Ricardo Teodósio aumentou a vantagem no campeonato, pois Bruno Magalhães (Hyundai i20) foi apenas terceiro, a 8s2’ de Fontes, com Pedro Meireles (VW Polo) já a 1m03s5’ e Armindo Araújo (Hyundai i20) a 1m19s3’. Com estes resultados, o piloto da ARC Sport chega à derradeira prova da temporada, o Rali Casinos do Algarve, na liderança do campeonato com 140,43 pontos. Bruno Magalhães é segundo (132,37), seguido de Armindo Araújo (116,94), enquanto José Pedro Fontes ocupa o quarto lugar com 114,12 pontos. Com 30 pontos em jogo, a prova algarvia realiza-se a 1 e 2 de novembro.