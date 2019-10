Figueirense volta a vencer na série B do Campeonato de Portugal

O Figueirense regressou às vitórias no Campeonato de Portugal, no sábado, ao vencer na receção ao Trofense por 2-1 em jogo da sexta jornada.

A partida começou equilibrada, mas aos 9’ um autogolo de Tomás Piedade colocou os visitantes em vantagem. A perder desde muito cedo, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo teve que correr atrás do prejuízo e conseguiu a igualdade aos 20’, por João Pimentel. O empate perdurou até ao intervalo e no segundo tempo as duas equipas tiveram algumas boas oportunidades para marcar, mas faltou sempre objetividade na hora da finalização. Aos 78’, o Trofense ficou reduzido a dez unidades após a expulsão de Leandro Borges, que viu o vermelho direto por entrada dura sobre um adversário. Em superioridade numérica, os figueirenses aumentaram a pressão e conseguiram o golo da vitória aos 90’, por João Pedro, na transformação de uma grande penalidade.

Jorge Cardoso fez alinhar Miguel Dias, Claudino, Tomás Piedade, Ivan Buha, Octávio Silva, Copas, Ludgero, Milton Neri (João Pedro, 70’), Jonathan, João Pimentel (Christian Gomez, 95’) e Fábio Pina (Kojo, 86’). Com este resultado, o Figueirense somou sete pontos e partilha o 12º lugar da classificação geral da série B com o Felgueiras. Este domingo, o campeão distrital em título da AF Guarda viaja até Amarante, último classificado com apenas um ponto.