Guarda e Bragança sob alerta amarelo devido a nevoeiro na terça-feira

Esta terça-feira o nevoeiro vai colocar os distritos de Bragança e Guarda sob alerta amarelo, já que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto que o nevoeiro se mantenha até às 18 horas.

Amanhã, na Guarda, as temperaturas vão oscilar entre o 1 e os 11 graus e em Bragança vão variar entre os -2 e os 9 graus. Para o resto do país, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro a partir da manhã.