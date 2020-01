50 novos médicos iniciaram internato no CHUCB

No segundo dia do ano o Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) recebeu 50 novos médicos que iniciam agora a fase de internato. No total são 41 médicos no âmbito da formação geral e nove na vertente de formação específica, sendo que destes últimos, três são de Medicina Interna. Os restantes distribuem-se pela Cirurgia Geral, Ortopedia, Pneumologia, Patologia Clínica, Pediatria e Psiquiatria (um em cada especialidade).

Segundo nota enviada pelo Centro Hospitalar, «a esmagadora maioria destes jovens médicos escolheu, como primeira opção o CHUCB para iniciar ou dar continuidade à sua formação profissional».

A sessão de boas-vindas, que incluiu a entrega de documentação e a realização de visitas guiadas, decorreu no passado dia 2 no Auditório do Hospital Pêro da Covilhã, com a presença dos dirigentes do CHUCB e Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior.