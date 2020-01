Fundão: Sede dos Caminheiros da Gardunha assaltada

Depois da Casa do Benfica, os Caminheiros da Gardunha foram o alvo de mais um assalto no Fundão. O acontecimento foi divulgado no passado sábado, dia 4 de janeiro, na página de Facebook do grupo. Segundo os Caminheiros a porta da Sede foi arrombada e o dinheiro furtado. «O montante do furto, assim como os danos materiais resultantes do assalto estão determinados e já foram comunicados às autoridades».

Após este segundo assalto decorrido no espaço de uma semana no Fundão, a organização deixou um apelo para que «todos os que se tenham apercebido de movimentações suspeitas durante a semana nas proximidades da nossa sede, que entrem em contacto connosco ou directamente com as autoridades».