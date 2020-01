Caçador detido por caça ilegal em Gouveia

Um caçador de 54 anos foi detido em Gouveia, no domingo, por caça ilegal.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi abordado por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental de Gouveia durante uma fiscalização ao ato venatório. «Os militares verificaram que estava a caçar antes do nascer do sol, tendo sido detido de imediato e apreendida a sua arma de caça, 215 cartuchos e uma peça de caça», refere a GNR em comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Gouveia.