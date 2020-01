Já são conhecidos os 17 membros do Conselho Estratégico da Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura

O Conselho Estratégico da Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura é composto por 17 elementos, que foram hoje apresentados numa sessão no TMG.

De acordo com Urbano Sidoncha, que procedeu à apresentação dos membros do Conselho, o número de elementos “é simbólico” pois representa os 17 municípios envolvidos na candidatura, mas também garante a “necessária operacionalização” deste órgão.

Alguns dos membros selecionados representam as entidades associadas à candidatura, enquanto outros foram escolhidos “pelo seu currículo profissional” ou presença ou não de ligação com a região.

Ana Margarida Fonseca, professora no Instituto Politécnico da Guarda, Catarina Moura, professora e investigadora na Universidade da Beira Interior, e Célia Gonçalves, secretária executiva da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha estão incluídas na lista. Dalila Dias, Diretora Executiva das Aldeias Históricas de Portugal e Francisco Paiva (professor associado da UBI e coordenador da candidatura da Covilhã a Cidade Criativa do Design) juntam-se a Pedro Serra, que representa a Universidade de Salamanca (onde leciona literatura) e a Rui Simão, Diretor Executivo da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.

A lista de nomes inclui ainda o escritor covilhanense João Morgado, Alexandre Leal (co-fundador do evento 24h turismo), Dário Oliveira (criador e diretor do Festival PortoPostDoc), Francisca Abreu (responsável pela candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura 2012) e Francisco Assis (deputado da Assembleia da República de 2009 a 2011 pelo círculo da Guarda, eurodeputado e ex-presidente da Câmara de Amarante). São também membros deste conselho Inês Relvas (Project leader no escritório da Boston Consulting Group em Lisboa), Rita Costa Gomes (historiadora e professora universitária no EUA) e Rui Jacinto (geógrafo e especialista em território).

A apresentação deste órgão “consultivo” decorreu hoje na presença do edil guardense, Carlos Chaves Monteiro e do vereador da cultura Victor Amaral, também ele membro deste conselho, em representação da autarquia.

