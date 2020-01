Fundão: Sede do Núcleo Sportinguista assaltada

É já o terceiro assalto em pouco mais de uma semana no Fundão.

A sede do Núcleo Sportinguista do Fundão foi assaltada na última madrugada, segundo avança a Rádio Cova da Beira.

Segundo o Presidente da Direção do Núcleo, foi a empregada do bar que deu o alerta ao início da tarde, após encontrar o local com claros sinais de arrombamento.Os assaltantes terão entrado no edifício através de um vidro lateral. Roubaram pelo menos 300 euros da caixa registadora e ainda arrombaram a máquina do tabaco.

O caso já está a ser investigado pela GNR do Fundão.