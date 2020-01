Corta Mato: João Pais e Tânia Cruz dominam em Trancoso

João Pais (CA Seia) e Tânia Cruz (ACR Senhora do Desterro) venceram no sábado a segunda edição do Corta Mato “Terras de Bandarra”, realizado em Trancoso.

Na prova masculina o ainda júnior concluiu os 6.250 metros da prova em 21m34s, menos 14 segundos que Rui Alves (GD S. Paio Oleiros), que terminou na segunda posição. O também júnior José Pedro Andrade (GD Trancoso) completou o pódio da corrida de absolutos com a marca de 25m26s. Mais desnivelada foi a corrida feminina, ganha por Tânia Cruz em 23m04s, seguida de Alice Capelas (individual), que cortou a meta 4m56s depois, enquanto Teresa Pires (Guarda Runners) foi terceira com o tempo de 29m06. Organizado pelo GD Trancoso, com o apoio do município, o Corta Mato “Terras de Bandarra” contou com a participação de 77 atletas nos diferentes escalões etários.

Em benjamins ganhou Tiago Jesus (Senhora Desterro); em infantis venceram Lara Lopes (Obstacle Creator, Guarda) e Tomás Rosário (CA Seia) e em iniciados os primeiros a cortar a meta foram Gabriela Santos (Senhora Desterro) e Francisco Júlio (ACRA Seixas). Margarida Cruz (Maratona Vila Chã) e Mário Vicente (CA Seia) ganharam a prova dos juvenis e Rui Manuel Alves (Senhora Desterro) venceu no escalão de veteranos.