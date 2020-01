Fundação Côa Parque e Universidade de Coimbra estreitam colaboração técnico-científica

A Fundação Côa Parque e a Universidade de Coimbra assinaram esta quinta-feira um protocolo de colaboração técnico-científica que consolida a «ligação histórica», de quase quatro décadas, que docentes, investigadores e estudantes de Arqueologia da Faculdade de Letras e do Centro de Estudos em Arqueologia Artes e Ciências do Património (CEAACP) têm mantido com o Parque do Côa no estudo da Pré-história e de outros períodos mais recentes do Vale do Côa.

O acordo foi rubricado no Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, por Bruno Navarro, presidente do Conselho Directivo da Côa Parque, e por Cláudia Cavadas, vice-reitora da Universidade de Coimbra. A Fundação recorda a «tradição de colaboração» com aquela instituição de ensino superior teve início em 1996 com a criação do primeiro site sobre as gravuras de Foz Côa, «fazendo a História da descoberta, arquivando todas as notícias e apelando à sua preservação (http://www1.ci.uc.pt/fozcoa/batalha.html)».

O protocolo agora assinado formaliza essa colaboração «já longa e vai permitir potenciar e dinamizar a articulação entre as duas instituições, definindo o âmbito das parcerias e ações de colaboração a desenvolver entre a Fundação Côa Parque e o CEAACP/FLUC, com vista a aproveitar reciprocamente as potencialidades técnicas, humanas e de inovação», adianta a Côa Parque em comunicado.