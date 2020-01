Mário Patrão foi 35º na quinta etapa do Dakar

Mário Patrão (KTM) foi 35º na quinta etapa do Rali Dakar, realizada esta quinta-feira, entre Al-Ula e Hail, com uma especial cronometrada de 353 quilómetros.

O piloto de Paranhos da Beira (Seia) terminou a 49m37s do vencedor, o colega de equipa Toby Price, que venceu pela segunda vez nesta edição inteiramente disputada na Arábia Saudita. Com este resultado, o piloto da KTM subiu para o 40º lugar da geral liderada pelo norteamericano Ricky Brabec (Honda) e é o segundo melhor português em prova, atrás de António Maio (Yamaha).

Na sexta-feira disputa-se a sexta etapa do Dakar, entre Hail e Riad, com 830 quilómetros, 477 deles cronometrados, antes do dia de descanso, no sábado.