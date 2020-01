Obras arrancam na Psiquiatria do Hospital da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai iniciar obras de remodelação do edifício do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, numa empreitada orçada em 44.278 euros.

«Estamos a mudar o internamento e as consultas externas para o Pavilhão 5 para permitir obras reivindicadas há muitos anos, pois o serviço de Psiquiatria e Saúde Mental funciona num edifício que está num estado de degradação muito grande», disse a O INTERIOR Isabel Coelho, presidente do Conselho de Administração da ULS. «São pequenas intervenções que não resolvem o problema de fundo dessas instalações, que eram para ser provisórias», acrescentou a responsável. Quanto à requalificação do Pavilhão 5, Isabel Coelho disse esperar que 2020 seja «o ano 1» da prometida beneficiação. «Que venham uns milhões para essa obra no próximo Orçamento de Estado», disse a presidente do CA guardense. Entretanto, a ULS investiu mais 193.725 euros na aquisição de camas e respetivos acessórios para vários serviços do Hospital Sousa Martins.