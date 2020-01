Dois detidos por caça ilegal em Fornos de Algodres

Foram hoje detidos dois homens, de 50 e 60 anos de idade por prática de caça ilegal, em Fornos de Algodres.

Segundo comunicado enviado pelo Comando Territorial da Guarda, «no decorrer de uma fiscalização ao exercício do ato venatório, os militares detetaram dois homens que estavam a caçar antes do nascer do sol, tendo sido detidos de imediato». No âmbito da fiscalização, levada a cabo pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Gouveia, foram ainda apreendidas as duas armas de caça, 175 cartuchos e uma peça de caça.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Gouveia.