Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela já começou em Seia

Quarenta e nove crianças e jovens participam no 5º Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela, que começou quarta-feira em Seia.

O único festival do género que se realiza na região decorre na Casa Municipal da Cultura, palco da grande final agendada para este sábado (21 horas). Com idades entre os 6 e 30 anos, os concorrentes são maioritariamente portugueses, aos quais se juntam mais 30 cantores vindos da Roménia, Estónia, Rússia, Bulgária, Polónia, Lituânia, Espanha, Brasil e China. Os participantes estão a ser avaliados em fases eliminatórias pelo júri do festival, constituído por personalidades com ligação ao mundo da música, até se serem encontrados dos finalistas desta edição. «A qualidade e a criatividade artística a que já nos habituaram, o elevado número de participantes estrangeiros e o envolvimento de pequenos artistas locais, que, de ano para ano, ganham expressão neste encontro, conferem a este evento a grandeza de outros festivais da Europa», refere o município, que organiza a atividade com o apoio do Turismo do Centro.