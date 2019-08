Artigos contrafeitos apreendidos no estacionamento do Covilhã Shopping

Foram ontem apreendidos 159 artigos contrafeitos pela GNR, no âmbito de «uma denúncia a alertar para a venda ambulante ilícita junto a um centro comercial», de acordo com comunicado do Comando Territorial de Castelo Branco.

A apreensão foi realizada no parque de estacionamento do Covilhã Shopping (Pingo Doce). No local, foi abordado pelos militares um «veículo suspeito parqueado neste espaço comercial», onde foram detetadas várias peças de vestuário e calçado que «ostentavam logótipos de diversas marcas conhecidas» segundo a mesma nota.

O condutor da viatura não mostrou quaisquer documentos comprovativos da origem da mercadoria, o que resultou na apreensão da mesma.

O sujeito de 45 anos foi identificado pelo crime de contrafação, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.