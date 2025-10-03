Festa do Saber e Sabor da Marmelada este fim-de-semana no Marmeleiro

Este fim-de-semana, dias 4 e 5, realiza-se a Festa do Saber e Sabor da Marmelada na Freguesia do Marmeleiro, concelho da Guarda. Durante o fim-de-semana há «mercado do marmelo, pão com marmelada, licor de marmelo, exposições, caminhadas e muita animação», segundo garante a organização.

O objetivo da Festa do Saber e Sabor da Marmelada é «promover, divulgar e valorizar da marmelada e outros derivados, bem como do património histórico, cultural e gastronómico da freguesia». A iniciativa integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular do Município da Guarda.