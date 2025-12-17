Ferido grave em despiste na Reigada foi helitransportado para Viseu

O despiste de uma viatura na zona da Reigada, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, provocou, na manhã desta quarta-feira, um ferido ligeiro e um ferido grave, que foi helitransportado para o Hospital de Viseu.

As vítimas do acidente são um casal que se dedica à distribuição de jornais no distrito da Guarda, ao serviço da VASP, apurou O INTERIOR. O despiste ocorreu na EN 332, que liga Almeida a Figueira de Castelo Rodrigo, tendo o alerta sido dado pelas 7h10, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

A estrada esteve cortada até perto das 9h30 para permitir a aterragem do helicóptero do INEM no local, onde estiveram 14 operacionais dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida, apoiados por cinco veículos, GNR, INEM e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.

Foto André Pepe