Detidos sete suspeitos de furtos em lares, centros de dia e Juntas do Norte e Centro

A GNR deteve esta terça-feira seis homens e uma mulher que alegadamente integravam um grupo organizado suspeito de várias dezenas de furtos em lares de idosos, centros de dia e juntas de freguesia em distritos do Norte e Centro do país.

Em comunicado, a GNR refere que os furtos ocorreram, com maior incidência, nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Aveiro e terão causado prejuízos que poderão ascender a cerca de meio milhão de euros. Na sequência da investigação, iniciada no final do Verão, a GNR apurou que se tratava de um grupo organizado e hierarquizado, «que fazia deste tipo de ilícitos criminais o seu modo de vida». Segundo as autoridades, o “modus operandi” dos suspeitos consistia no arrombamento de portas com o objetivo de furtar dinheiro e objetos em ouro no interior das instalações. Sempre que encontravam cofres, os mesmos eram transportados e posteriormente arrombados noutros locais.

No âmbito das diligências, foram cumpridos 17 mandados de busca, concretamente nove domiciliárias, duas em estabelecimentos comerciais e seis em viaturas, nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Valença, culminando na detenção de seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos. Na operação, foram ainda constituídos arguidos um homem e uma mulher, com 55 e 49 anos, respetivamente. «Os detidos possuem um extenso historial criminal pela prática de ilícitos da mesma natureza, tendo alguns deles saído de estabelecimento prisional durante o ano de 2025», acrescenta a GNR.

Foram apreendidas duas viaturas, mais de uma centena de peças em ouro, 35.800 euros em numerário, ferramentas usadas para corte e arrombamento, 460 doses de MDMA, 120 doses de haxixe, material de acondicionamento de produto estupefaciente, uma balança e dois relógios. Os detidos vão ser presentes durante o dia de hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação de medidas de coação.