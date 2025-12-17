Alunos do Conservatório S. José da Guarda apresentam “A Menina dos Fósforos”

O Conservatório de Música de S. José de Guarda realiza hoje (19 horas), no Teatro Municipal da Guarda (TMG), o último espetáculo musical inspirado no conto de Hans Christian Andersen, “A Menina dos Fósforos”.

A atividade envolve vários alunos da instituição que dão vida e música a uma das histórias mais conhecidas do autor dinamarquês (1805-1872), escrita para denunciar a indiferença perante o sofrimento infantil e exaltar a imaginação como último refúgio da Humanidade. «Profundo e comovente, de enorme sensibilidade social, este conto permanece intemporal, continuando a fascinar leitores de todas as idades com a sua beleza trágica e mensagem humanista», adianta o TMG.

O espetáculo teve estreia na terça-feira no grande auditório do TMG, onde é reposto esta quarta-feira (fotos).