Feira Antiga animou centro histórico de Manteigas

O centro histórico de Manteigas foi local de visita obrigatória no fim de semana com mais uma edição da Feira Antiga. A atividade foi este ano dedicada ao tema “Nos Trilhos do Pastor” e juntou cerca de 30 expositores.

O objetivo era recordar «as vivências e tradições em torno de usos e costumes que fizeram parte da nossa história e que contribuíram para o desenvolvimento económico de Manteigas», disse o presidente do município. Esmeraldo Carvalhinho acrescentou que essa «época áurea» dos têxteis está novamente a despontar em Manteigas graças a duas empresas que trabalham o burel «de forma inovadora» e estão a apostar na exportação, empregando atualmente «algumas dezenas de pessoas». Além dessa evocação, a Feira Antiga pretendeu também «animar o concelho e fazer sentir bem quem veio a Manteigas», num fim de semana em que a vila era o centro das atenções devido à realização da prova de ciclismo do Granfondo Serra da Estrela, que tinha mais de mil inscritos, e da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Parapente, que terminou no sábado.

«Há milhares de pessoas em Manteigas, cuja capacidade hoteleira esgotou, pelo que também é nossa obrigação proporcionar-lhes alguns momentos de descontração e animação para que gostem da estadia, regressem numa outra oportunidade e passem a palavra de que Manteigas vale a pena ser visitada», disse o edil. Segundo Esmeraldo Carvalhinho, «Manteigas já não tem turismo sazonal, é visitada ao longo do ano e é cada vez mais um destino turístico de qualidade». Repartida entre o Largo Dr. João Isabel e a Praça Luís de Camões, a Feira Antiga, organizada pelo município, incluiu a exposição e venda de artesanato, bem como gastronomia e animação de rua e musical. Entre sexta-feira e domingo houve bailes, degustações, encenações, atuações de ranchos folclóricos, cantares ao desafio e fado. No sábado realizou-se uma caminhada por trilhos da pastorícia na envolvente da vila serrana.