UBI é uma das 100 melhores da Europa

A Universidade da Beira Interior foi classificada como um das 100 melhores da Europa, nas vertentes de ensino e aprendizagem. A distinção resulta da avaliação realizada ao ambiente de trabalho e recursos da instituição, pelo Europe Teaching Rankings, que comparou instituições de 18 países.

O ranking apresentado está incluído nas análises feitas pelo Times Higher Education (THE), centradas no ambiente de ensino e aprendizagem e nos resultados obtidos pelos alunos.

As conclusões deste ranking foram apuradas, sobretudo, através de inquéritos anónimos a estudantes europeus. «Foram recebidas respostas de 125.000 alunos dos 18 países envolvidos. A performance alcançada pela UBI é assim um sinal do grau de satisfação dos seus estudantes relativamente à realidade que experimentam no dia a dia da academia», de acordo com a universidade covilhanense.