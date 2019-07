Chuva de recordes no meeting de Atletismo da Guarda

A presença de muitos atletas brasileiros e da América do Sul ajudaram a compor os resultados no meeting da Guarda, com vários recordes da competição a serem superados, confirmando as expetativas dos seus organizadores.

Entre as marcas mais relevantes, destaque para o lançamento do disco, com a brasileira Andressa de Moraes a chegar aos 63,25 metros (recorde do meeting), deixando para trás a sua compatriota Fernanda Martins (62,04). Nos 200 metros também houve novo recorde, com o triunfo do brasileiro Aldemir Júnior em 20s27’, numa prova em que os benfiquistas Diogo Antunes (21s25’) e André Costa (21s34’) estiveram bem. Outros dois recordes do meeting guardense caíram nos 400 metros femininos, com Geisa Coutinho a correr em 53s77’, e nos 800 metros, ganhos pela equatoriana Andrea Calderón em 2m08s49’.

Nas provas masculinas de 400 metros, o brasileiro Allison dos Santos venceu as barreiras em 49s67’ e Zong Yang Tan (Singapura) ganhou nos 400 metros planos (49s10’). Entre os portugueses, destaque para a sportinguista Vera Barbosa que fez a melhor marca do ano nos 400 metros barreiras (57s50’) – a guardense Andreia Crespo (Sporting) foi segunda –, enquanto no comprimento Ivo Tavares (Benfica) venceu a prova masculina com um salto de 7,70 metros e Lucinda Gomes venceu a feminina (6,12 m). Nos lançamentos, dois atletas dividiram os triunfos: Marco Fortes (Sporting) venceu o peso com 18,3 metros (foi segundo no disco com 48,09 metros) e Filipe Vital e Silva, da Real Sociedad (Espanha) venceu o disco com 51,48 metros (segundo no peso com 15,76 metros). A competição internacional foi antecedida do Meeting Jovem (na foto), que contou com a participação de 40 atletas.