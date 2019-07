Rampa: Luís Fernandes e Flávio Saínhas venceram na Mêda

A terceira Rampa e de Regularidade Sport da Mêda, também terceira prova do Racing Trophy das Beiras, decorreu no domingo na estrada que liga Longroiva à sede do concelho.

Alinharam 22 participantes, entre eles três pilotos locais: Rui Loureiro, Daniela Loureiro e Carlos Pacheco. Após três passagens, o vencedor da rampa da Mêda foi Luís Fernandes, enquanto Flávio Sainhas ficou a quatro milésimas e Carlos Pacheco fechou pódio. Já a prova de Regularidade Sport foi ganha por Flávio Sainhas, com Luis Fernandes e Micael Ribeiro a completarem o pódio. Presente nesta jornada, António Faria, observador da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) considerou que «há mais pilotos a aderir às provas de automóveis, o que é muito bom», tendo salientado que «é preciso que eles adiram ao cumprimento dos equipamentos de segurança exigidos». As provas foram organizadas pela secção de desportos motorizados do Guarda Unida Desportiva, em parceria com o município da Mêda. O Racing Trophy das Beiras 2019 prossegue no dia 1 de setembro na Barragem do Caldeirão, na Guarda.