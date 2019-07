Laser Run: Juliana Guerreiro e Diogo Salvado são campeões nacionais

O Penta Clube da Covilhã (PCC) disputou no domingo o Campeonato Nacional de Laser Run, que decorreu em Coimbra, tendo conquistado 14 medalhas e dois títulos em sub-17 e sub-19.

Juliana Guerreiro sagrou-se campeã em sub-17 com uma vitória categórica no tiro e na corrida do seu escalão, tal como Diogo Salvado em sub-19. A dupla venceu também a prova de estafeta em sub-19. Por sua vez, os atletas Laura Dias (juniores), Marina Cardona (seniores) e Gonçalo Carreira (Master 50) foram vice-campeões nacionais nos respetivos escalões. O PCC esteve representado por 25 atletas dos vários escalões, tendo conseguido 14 pódios, entre os quais os terceiros lugares obtidos por João Varão (juniores), Amaro Teixeira (seniores), Dulce Ruano (Master 50) e Miguel Taborda (Master 60).