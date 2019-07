Três pódios para judocas do distrito em Valença

Três clubes do distrito da Guarda participaram no Torneio Internacional Eurocidade Valença-Tui, realizado em Valença numa organização da Associação de Judo do Distrito de Viana do Castelo.

A prova destinava-se aos escalões de juvenis e cadetes, tendo os judocas da Guarda apenas competido neste último escalão. Hugo Oliveira (Sabugal) foi terceiro em -73kg, enquanto Yev Visochina (Clube de Judo da Guarda) venceu a categoria de -81kg. Já Fábio Lourenço (CDCSS do Pinheiro, Guarda) foi segundo em -60kg.