GNR deteve homem que agredia esposa em Figueira de Castelo Rodrigo

A GNR de Figueira de Castelo Rodrigo deteve um homem, em flagrante delito, por violência doméstica numa localidade daquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção aconteceu na segunda-feira após uma denúncias de agressões. «Os militares deslocaram-se ao local e presenciaram as agressões físicas. O suspeito estava a injuriar e a pontapear a sua esposa, de 42 anos, tendo os militares da Guarda cessado de imediato as agressões e efetuado a detenção do agressor», refere a GNR em comunicado.

O suspeito de 54 anos tem antecedente criminais pelo mesmo crime e ficou nas instalações da GNR até ser presente hoje esta terça-feira ao juiz do Tribunal de Figueira Castelo Rodrigo.