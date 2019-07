Bloco de Esquerda recandidata Jorge Mendes na Guarda

Jorge Mendes, professor e antigo presidente do Instituto Politécnico da Guarda, é de novo candidato do Bloco de Esquerda (BE) na Guarda às legislativas de 6 de outubro.

O nome foi oficializado esta terça-feira pela comissão coordenadora distrital do partido, que anunciou também o número dois da lista, o professor da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do IPG Domingos Monteiro. O cabeça de lista, que entretanto se filiou no BE, assumiu como principal objetivo o reforço da votação do Bloco – há quatro anos foi a terceira força política mais votada no distrito, tendo obtido mais de 6.700 votos.

Já a eleição de um deputado pelo distrito «é difícil, mas não é impossível», disse Jorge Mendes. «Somos uma alternativa distinta de uma outra esquerda», sublinhou o candidato. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.