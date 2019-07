Guarda em aviso amarelo a partir de quarta-feira devido ao calor

A Guarda é um dos distritos que estão sob aviso amarelo devido ao calor a partir das 9 horas de quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a persistência de valores elevados de temperatura máxima previstos para os próximos dias vai afetar os distritos de Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

O IPMA adianta que estes avisos amarelos vão permanecer ativos até às 11 horas de quinta-feira, mas a situação deverá manter-se até ao final da semana. Para esta terça-feira está prevista uma subida da temperatura e há 16 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda com risco muito elevado de incêndio.

Até ao fim da semana, o IPMA estima que o risco de incêndio aumente gradualmente em todo o território e que na sexta-feira a quase totalidade do continente português esteja em risco elevado, muito elevado e máximo. Este risco é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o muito elevado o segundo nível mais grave. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.