Dois detidos por caça ilegal em Fornos e Celorico da Beira

A GNR deteve dois homens de 70 e 53 anos, em Fornos de Algodres e Celorico da Beira, por caçarem com meios não permitidos.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, as detenções foram realizadas por militares dos Núcleos de Proteção Ambiental de Gouveia e da Guarda no decorrer de ações de fiscalização à caça. «Um dos homens foi abordado a caçar em terrenos não cinegéticos e o outro foi surpreendido a caçar com gravador, meio não permitido», adianta a GNR, que apreendeu duas caçadeiras, 200 cartuchos, dois livretes de manifesto de armas, duas cartas de caçador, um gravador, dois cadeados de gatilho e dois estojos para armas.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Celorico da Beira.