Projeto “Sabores e Tradições do Vale da Teixeira” regressa

O projeto “Sabores e Tradições do Vale da Teixeira”, na Guarda, vai organizar nos dois próximos fins de semana atividades nas freguesias de Ramela e Benespera relacionadas com a temática do azeite e da maçã.

O programa inclui iniciativas no forno comunitário da aldeia de Serra da Borge (Ramela), nos dois próximos sábados, e duas lagaradas nos dois domingos, sendo que a primeira será servida no lagar da Ramela e a segunda no salão da Junta de Freguesia de Benespera. O projeto de intervenção comunitária “Sabores e Tradições do Vale da Teixeira”, promovido numa parceria que envolve a Câmara Municipal, o Instituto Politécnico da Guarda e várias entidades locais, tem como objetivo «a valorização das populações locais e dos seus recursos endógenos no seu contexto territorial».