Sabugal recebe jornadas da Rede das Cartas Europeias de Turismo Sustentável de Portugal e Espanha

O Sabugal acolhe, entre sexta e segunda-feira, as VI Jornadas da Rede das Cartas Europeias de Turismo Sustentável (CETS) de Espanha e Portugal.

O encontro reúne as áreas protegidas e/ ou classificadas dos dois países que têm esse reconhecimento. As Jornadas pretendem favorecer a comunicação entre os atores implicados no projeto e potenciar as ações e o trabalho em rede ao nível da Península Ibérica. A sua organização é alternada entre Portugal e Espanha e conta com o apoio da secção espanhola do EUROPARC – Federação Europeia de Parques. Constituem a rede um total de 37 áreas protegidas e/ ou classificadas, 29 em Espanha e 8 em Portugal.

A CETS é um galardão atribuído pelo EUROPARC aos destinos turísticos baseados numa área protegida e/ ou classificada e à sua envolvente, que desenvolveram «um trabalho de planeamento turístico do seu território, com base em princípios de sustentabilidade e seguindo uma metodologia participativa de envolvimento ativo dos parceiros locais», refere o município do Sabugal em comunicado.

A iniciativa é promovida pela autarquia raiana, em parceria com a EUROPARC Espanha e Federação EUROPARC, contando ainda com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas/ Reserva Natural da Serra da Malcata, Turismo Centro de Portugal e Municípios de Almeida e Penamacor.