Detido por incêndio florestal em Trancoso

Um homem de 47 anos foi detido esta segunda-feira, em Trancoso, ‘pelo crime de incêndio florestal. De acordo com o Comando Territorial da Guarda, «o incêndio teve origem na sequência da limpeza de um terreno agrícola com uma moto-roçadoura com disco de aço, o qual terá provocado a ignição dando origem às chamas», lê-se no comunicado enviado pela GNR. O incêndio ter-se-á propagado a uma zona de mato e oliveiras e consumiu uma área de 600 metros quadrados.

Após denúncia, os militares do Posto Territorial de Trancoso «deslocaram-se de imediato ao local, tendo constatado que, efetivamente, os trabalhos de limpeza estavam a ser realizados, acabando por efetuar a detenção do indivíduo», segundo a mesma nota.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Trancoso para primeiro interrogatório judicial, durante o dia de ontem.