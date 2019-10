Homem de 34 anos detido na Covilhã por maus-tratos a animais de companhia

Um homem de 34 anos foi detido pela GNR de Silvares por maus-tratos a animais de companhia no concelho da Covilhã.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, quando chegou a local a patrulha encontrou dois cães de pequeno porte acorrentados e sem água ou alimento há alguns dias, junto a um barracão, «subnutridos e desidratados».

O alerta foi dado por um popular. De acordo com a GNR, «os animais foram imediatamente recolhidos pelos serviços do Canil Municipal da Covilhã, sendo-lhes proporcionado os necessários cuidados veterinários e sanitários, encontrando-se disponíveis para uma adoção responsável».