Detido assaltante que baleou homem em Caria (Belmonte)

O assaltante de 31 anos que esta manhã baleou um homem em Caria já foi detido.

O capitão David Canarias, do destacamento territorial da GNR da Covilhã, disse a O INTERIOR que o assaltante foi identificado por tentativa de homicídio. «O indivíduo foi abordado por nós tendo a situação sido encaminhada para a Polícia Judiciária», relatou o responsável.

A detenção decorreu no seguimento de uma denúncia relativa a um disparo que atingiu um homem estrangeiro, «residente em Caria há pouco tempo», que foi abordado por um assaltante «residente no concelho», segundo David Canarias.

De acordo com comunicado do Comando Territorial de Castelo Branco «no decorrer das diligências policiais foi possível apurar que a vítima, de 30 anos, terá sido abordada pelo suspeito na via pública e tendo resistido à tentativa de roubo, o suspeito terá disparado uma arma».

«A vítima dirigiu-se para uma estação de serviço onde pediu socorro, tendo sido deslocado para o local meios da Guarda e do Instituto Nacional de Emergência Médica», lê-se na mesma nota.

O homem ferido foi transportado para o Hospital Pêro da Covilhã, onde recebeu cuidados médicos.