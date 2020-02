Homem baleado por assaltante em Caria (Belmonte)

Um homem de 32 anos foi esta manhã baleado nas costas, na sequência de uma tentativa de assalto em Caria (Belmonte). Os factos aconteceram junto a um posto de abastecimento de combustível da Repsol, na referida freguesia. O suspeito do assalto terá fugido após ter furtado a carteira à vitíma

De acordo com a Rádio Clube da Covilhã a viatura do INEM dos Bombeiros de Belmonte foi acionada às 7:52. No local estiveram ainda seis operacionais da GNR, Bombeiros Voluntários de Belmonte e VMER do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira.

A vítima, de nacionalidade estrangeira, terá sido classificada como ferido ligeiro e foi transportada para o Hospital Pêro da Covilhã.