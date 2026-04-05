Festival da Chanfana em Meimão

A freguesia de Meimão, no concelho de Penamacor, vai acolher nos dias 11 e 12 de abril, a terceira edição do Festival da Chanfana, que, de acordo com o município raiano, é uma celebração da tradição e identidade gastronómica.

O certame aproveita «a riqueza natural, junto à Serra da Malcata, para valorizar e promover a gastronomia local, com especial destaque para a chanfana de cabra, prato emblemático confecionado de forma tradicional em panela de ferro», lê-se uma nota da autarquia. A chanfana confecionada em panela de ferro é a atração principal do programa, em termos de gastronomia, uma vez que na música, João Pedro Pais é cabeça de cartaz na noite de sábado, primeiro dia do festival. A festa começa de manhã, com visita aos expositores e exposições de animais, momentos animados pelo Grupo de Bombos da Junta de Freguesia de Penamacor, antecedendo a abertura do restaurante Os Chanfanos, que serve a iguaria que dá o nome à festa.

A Ovibeira promove a palestra “Da ovelha à lã – Tradição e inovação da tosquia”, estando igualmente prevista a abertura de uma mostra de queijo artesanal, intitulada “Queijaria ao ar livre”, momento a cargo da população local. O programa do primeiro dia inclui ainda a primeira exposição canina especializada, de raças portuguesas, reconhecida para efeitos de Certificado de Aptidão ao Campeonato Nacional (CAC). O final da tarde está reservado para a atividade “Mini Chefs: Vamos pôr os mais novos na cozinha”, dinamizado pelo chef André Soares, iniciativa que se repete no domingo de manhã. Agendada está também a apresentação do livro “Sangue da Terra”, de Rodrigo Moiteiro.

No domingo terá lugar o passeio pedestre “Rota da Chanfana”, e a tertúlia “À conversa: Cães de Rebanho”, dinamizada pela D’Alpetratínia. Além da chanfana, no domingo haverá uma demonstração da confeção dos tradicionais brulhões, uma iguaria da Beira Baixa, que consiste em usar o bucho da cabra como “saco”, que se recheia de arroz, carnes e ervas aromáticas. A organização do evento está a cargo da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Meimão, com o apoio da Junta de Freguesia de Meimão da Câmara Municipal de Penamacor, distrito de Castelo Branco.