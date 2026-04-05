Região

“Queima do Judas” este domingo em Trancoso

5 Abril, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Carlos Gomes

Hoje à tarde, domingo de Páscoa, o município de Trancoso vai receber a tradicional “Queima do Judas”, um dos rituais mais emblemáticos e peculiares da quadra pascal, a decorrer a partir no Largo do Campo da Feira. Trata-se de uma tradição ancestral, carregada de simbolismo e se mantém viva na comunidade trancosense.  Um boneco rudimentar, Judas Iscariotes, o apóstolo traidor, é o protagonista da atividade que termina com a sua condenação, enforcamento e destruição por meio de fogo e pirotecnia.

Sobre o autor

Carlos Gomes

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom