“Queima do Judas” este domingo em Trancoso

Hoje à tarde, domingo de Páscoa, o município de Trancoso vai receber a tradicional “Queima do Judas”, um dos rituais mais emblemáticos e peculiares da quadra pascal, a decorrer a partir no Largo do Campo da Feira. Trata-se de uma tradição ancestral, carregada de simbolismo e se mantém viva na comunidade trancosense. Um boneco rudimentar, Judas Iscariotes, o apóstolo traidor, é o protagonista da atividade que termina com a sua condenação, enforcamento e destruição por meio de fogo e pirotecnia.