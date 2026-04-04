Dois feridos, um deles com gravidade, numa colisão em Sameiro (Manteigas) esta tarde

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo, na freguesia de Sameiro, concelho de Manteigas, provocou esta tarde um ferido grave, uma mulher de 55 anos, e um ferido ligeiro, um homem também de 55 anos. Segundo informação do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, acidente ocorreu por volta das 14 horas. Ambos os feridos foram transportados para o Hospital da Guarda, sendo que um deles, devido à gravidade dos ferimentos, teve de ser helitransportado. No local estiveram vários operacionais dos Bombeiros de Manteigas, INEM, VMER e GNR.