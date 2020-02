Inovação no comércio tradicional em debate na Covilhã

“Como Inovar o Comércio Tradicional” é o tema do encontro agendado para este sábado no auditório das Sessões Solenes da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, entre as 14h30 e as 18h30.

A iniciativa é promovida pelo Movimento “Desperta”, um grupo de «empreendedores e pequenos empresários da Beira Interior que pretendem dinamizar e inovar o comércio local a partir da partilha de informação», de acordo com a organização.

No programa multidisciplinar estão previstas intervenções de diversos oradores divididos por diferentes painéis relativos a setores como “Gestão de Tempo”, “Impacto das grandes marcas”, “Liderar pelo exemplo”, entre outros.

Os bilhetes custam cinco euros e podem ser adquiridos na loja ClickMed ou na página de facebook da Desperta. O evento é patrocinado pela Câmara Municipal da Covilhã e pela Cashback World.